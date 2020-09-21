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İlkay Gündoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Manchester City, İlkay Gündoğan'ın corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın COVID-19 testi pozitif çıktı.

İlkay Gündoğan, Premier League ve İngiltere Hükümeti'nin protokolü uyarınca 10 günlük karantina dönemine girecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan Türk asıllı Alman oyuncunun Premier Lig ve İngiltere hükümeti tarafından alınan güvenlik önlemleri gereği 10 gün boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.

Manchester City formasıyla 164 karşılaşmada 22 gole imza atan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun antrenmanlara ekim ayında başlaması bekleniyor.

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nda ise 38 karşılaşmada 7 kez ağları sarstı.

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