EBA canlı ders saatleri 21-25 Eylül haftalık ders programı

Uzaktan eğitim 21-25 Eylül haftasında da devam ediyor. EBA giriş saatleri ve haftalık ders programları ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından merak ediliyor. Peki ilkokul 1.2.3 ve 4. sınıf öğrencileri EBA'ya saat kaçta girebiliyor? İşte merak edilen soruların yanıtı.Okullar uzaktan eğitime başladı, 21-25 Eylül uzaktan eğitim EBA giriş saatleri ve ders programları belli oldu.

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Okullar uzaktan eğitime başladı, 21-25 Eylül uzaktan eğitim EBA giriş saatleri ve ders programları belli oldu. Öğrenciler TRT EBA, EBA ve canlı dersler ile online olarak uzaktan eğitime katılıyorlar. Sistemde zaman zaman sorun yaşayan ve giremeyen kullanıcıların yoğunluk oluşturmaması için ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler farklı saat dilimlerinde EBA sistemine giriş yapabiliyorlar. Peki EBA ’ya giriş saatleri nedir? konu ile ilgili detayları sizler için araştırdık.

EBA dersleri saat kaçta başlıyor: EBA TV ilkokul kanalında saat 09:00 ve 10:00'da 1. sınıflar için eğitim verilecek. Geçtiğimiz yıl saat 09:00’da 1. sınıf dersleri başlamış, 10:00’da 11:00’a kadar ise 2. sınıflar için eğitim verilmişti. Liseler için ise 09:00’da 9. sınıf dersleri anlatılmıştı. EBA TV ortaokul ders programı ise ilk olarak 5. sınıf dersleri ile başlıyor.

EBA ortaokul kanalında saat 09:00'da Türkçe dersi başlayacak. Saat 09:30'da ise 5. sınıflar için matematik dersi olacak. Lise ders programı ise 9. sınıf dersleri ile başlıyor.

11 Ve 12'lere 7 Gün Ayrıldı: Lise 9 ve 10'uncu sınıflarda ise haftanın 5 günü belli saat aralıklarında, yine tek girişte toplam 2 saat olmak üzere EBA’ ya girmeleri için zaman dilimi ayrıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan lise 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ise "EBA Akdemik Destek" sayfasını kullanarak faydalanabilecekler.

Lise 11 ve 12’inci sınıf öğrencileri haftanın 7 günü EBA Akademik Destek' ten yine belli saat aralıklarında yaralanabilecekler. Ayrıca hafta içi ve cumartesi saat 21: 00 ile 24: 00 arasında, pazar ise bütün gün 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri "EBA Akademik Destek Ağı" nı kullanabilecekler.

Öğretmeler ne zaman giriş yapabiliyor: Öğretmenler de EBA sistemini her gün, günde 12 saat kullanabilecekler. Girişler akşam saat 21: 00 ile sabah 09.00 arasında yapılabilecek. Pazar günleri ise tüm gün EBA sisteminden yararlanabilecekler.

Canlı yayın EBA nasıl izlenir: EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına veriliyor. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına veriliyor.

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EBA cep uygulaması Google Play Store ve App Store aracılığıyla kolaylıkla indirilebilmektedir. EBA cep uygulaması ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın erişime açmış olduğu pek çok materyal kolayca görüntülenebilmektedir. İşte, Bakanlığın EBA hakkında yayımladığı tanıtım metni;

"Eğitim Bilişim Ağı (EBA) www.eba.gov.tr adresinde sunulan, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri bulabileceğiniz sosyal bir platformdur. Mobil cihazınız ile EBA uygulamasını yükleyerek platformdaki haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine ulaşabilir ve istediğiniz içeriği mobil cihazınıza indirerek dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ile özelleşen EBA; yeni tasarımları ile kolay erişilebilir, kitaplar, dergiler, eğitsel oyunlarla daha zengin, başarı izleme ve değerlendirme raporlarıyla daha ölçülebilir olmuştur."