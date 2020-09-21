Muharrem İnce'den Semih Yalçın'a 'bukelemun' yanıtı: Kaba sözler benim işim değil

CHP’li Muharrem İnce, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, ‘bukalemun’ çıkışıyla ilgili, “Akıllı telefonların, fabrikaların ve şirketlerin olduğu bir dönemde akıllı siyaset lazım. Zekâ ve mizahı kullanarak yapılan açıklamalara cevap veririm. Kaba sözler benim işim değil” dedi.

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CHP’li Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi’ gezileri kapsamında Karadeniz ziyaretleri için bugün Amasya’ya geldi. Önce Merzifon ilçesini ziyaret eden İnce, ilçede dolaşarak vatandaşları selamladı. Daha sonra esnafı ziyaret eden İnce, pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske uyarılarında da bulundu.

Muharrem İnce, dün Artvin gezisi sırasında Türk Tabipler Birliği ve MHP lideri Devlet Bahçeli’yle ilgili yapmış olduğu açıklamaları eleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın, “Çapınıza bakmadan MHP ve liderine dil uzatan sizin gibi siyaset bukalemunları teker teker temizlenecek" çıkışına yanıt verdi.

‘Artık eski model siyasetçilerin işidir’

İnce, “Hepimizin elinde akıllı telefonla var, artık akıllı fabrikalar var. Akıllı telefonların, fabrikaların ve şirketlerin olduğu bir dönemde akıllı siyaset lazım. Siyasi tartışmaların içerisinde mizah var mı, bir zeka kırıntısı var mı diye bakarım. Bir siyasetçi, başka bir siyasetçiyi taşı gediğine oturtmalıdır. İçinde şaka, mizah ve zeka olmalıdır, onu köşeye sıkıştırmalıdır, gülümsetmelidir. Bunlar varsa siyaseten cevap veririm, bunlar da akıllı siyasettir. Yoksa kaba sözler, artık eski model siyasetçilerin işidir. Kaba ve çirkin sözlere cevap vermeye gerek duymuyorum.

'Kaba sözler benim işim değil'

Zeka ve mizahı kullanarak, taşı gediğine oturtacak şekilde, karşıdakini sarsacak şekilde, onu düşündürtecek şekilde bir açıklama olursa cevap veririm. Kaba sözler benim işim değil” diye konuştu.