Aslı Hünel eşi kimdir Savaş Yurtsever ne iş yapıyor?

Türk Sanat Müziğinin sevilen seslerinden olan Aslı Hünel özel hayatı ile de merak ediliyor. Oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşi olan Aslı Hünel 43 yaşında. 2018 yılında iş adamı Savaş Yurtsever ile evlenen Aslı Hünel İstanbul doğumlu. İşte Aslı Hünel'in şarkıları ve hayatı hakkında merak edilenler...

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Türk Sanat Müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Aslı Hünel sevilen şarkılarını kliplendirmeye devam ederken özel hayatı da birçok kişi tarafından araştırılıyor. 43 yaşındaki Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in tek kardeşi. Sanatçı bir aileden gelen Aslı Hünel İstanbul doğumlu ve 2018 yılında iş adamı Savaş Yurtseven ile evlendi.

Aslı Hünel kimdir: Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel’in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Sanatçı kişiliğiyle bilinen Aslı Hünel, ‘Aslı Hünel ile Mutfak Keyfi’ adlı yemek programını sundu. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, 'Bambaşka' isimli albümünde yer alan çalışmaları da kliplendirmeye devam ediyor.

Eşi Savaş Yurtseven kimdir: Aslı Hünel'in 2018 nisan ayında nikah masasına oturduğu Savaş Yurtsever, bir otomobil firmasında otomobil satış müdürü olarak çalışıyor. 1975 doğumlu Yurtsever aynı zamanda iş adamı olarak biliniyor. Savaş Fatin Yurtsever'in Aslıhan Hünel'in abisi Saruhan Ünel'in 18 yıllık arkadaşı olduğu öğrenildi.