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Acun Ilıcalı ile Mesut Özil arasında bomba diyalog: Her şeyin hayırlısı

Acun Ilıcalı'nın kendi kanalında düzenlediği Eğitime Destek Kampanyası'na telefonla bağlanan Mesut Özil, Ilıcalı'nın "İnşallah yardımları Londra'dan değil, Türkiye'den yaparsın" sözlerine verdiği cevapla futbolseverleri heyecanlandırdı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in adı sık sık Fenerbahçe ile anılırken, yine konuşulacak bir gelişme yaşandı.

Acun Ilıcalı'nın düzenlediği kampanyaya destek vermek amacıyla telefonla bağlanan Mesut Özil, ünlü televizyoncunun, "Sevgili Mesut Özil, inşallah bu yardımları Londra'dan değil, yarın Türkiye'den yaparsın" sözlerine "İnşallah Acun abi. Her şeyin hayırlısı" cevabını verdi.

Mesut ve eşinden 250 bin TL destek
Mesut Özilin eşi Amine Özil, eşi Mesut Özil ile birlikte 250.000 TL ile bu kampanyaya detsek verdiklerini söylediler. Özilin ardından canlı yayına bağlanan Sanatçı Haluk Leventte 200.000 TL bağışta bulundu.

Türkiye'de forma giymek istediği biliniyor
Aldığı yıllık ücret sebebiyle transferin sponsor olmadan gerçekleşmesi zor gözükse de yıldız oyuncunun, bir gün Türkiye'de forma giymek istediği biliniyor.

Taraftarı heyecan sardı
Acun Ilıcalı ile Mesut Özil arasındaki sohbetin ardından, Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada yine yıldız ismin transferinin gerçekleşmesini istediklerini dile getirdiler.

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