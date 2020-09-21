Mesut Yılmaz hasta mı hastalığı ne eşi işin aslını anlattı

Türk siyasetinin başarılı ve sevilen isimlerinden biri olan 72 yaşındaki Mesut Yılmaz hakkında öldü iddiaları asılsız çıktı son sağlık durumunu eşi Berna Yılmaz anlattı. Peki 3 kez başbakanlık yapan ve çeşitli bakanlıklarda görev yapan Mesut Yılmaz kimdir, aslen nereli ve eşi Berna Yılmaz ve oğlu Yavuz Yılmaz ve Hasan Yılmaz kimdir?

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Türk siyasetinin en başarılı ve en çok sevilen siyasi liderlerinden biri olan Mesut Yılmaz şu günlerde ciddi sağlık sorunu yaşıyor. Sosyal medyada Mesut Yılmaz öldü iddialarının yayılmasının ardından hastanede tedavi gören Mesut Yılmaz'ın son sağlık durumu hakkındaki bilgiyi eşi Berna Yılmaz verdi ve durumu stabil dedi. Beyin sapındaki tümör nedeniyle ameliyatı olan Mesut Yılmaz'ın hastalığı ise merak konusu oldu. Peki Mesut Yılmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve oğulları kimdir? İşte Mesut Yılmaz'ın hayatı...

İstanbul doğumlu olan Mesut Yılmaz aslen Rizeli ve 72 yaşındadır. 1976 yılında eşi Berna Yılmaz ile evlenen Mesut Yılmaz'ın Hasan Yılmaz ve Yavuz Yılmaz adında iki oğlu vardır. Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz intihar ederek ölmüştür.

Özellikle 90’lı yıllarda politik gündemin ilk sıralarında yer alan isimlerden olan 72 yaşındaki Mesut Yılmaz, ilk kez 1983 Türkiye Genel Seçimleri’nde Rize milletvekili olarak meclise girmiştir.

Mesut Yılmaz'ın intihar eden oğlu Yavuz Yılmaz

Mesut Yılmaz kimdir: 1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükûmetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirilmiştir. ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut’un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan olmuştur. 1995 Türkiye genel seçimleri’nin ardından kurulan koalisyon hükûmetinde tekrar başbakan olarak görevlendirilmiştir.

Berna Yılmaz ve oğulları Hasan Yılmaz, Yavuz Yılmaz

1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yapmıştır. 2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer almıştır. Partisi 2002 Türkiye genel seçimleri’nde meclise giremeyince istifa etmiştir.2007 Türkiye genel seçimleri’nde Rize’den bağımsız milletvekili olarak meclise girmiştir. 15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAP ve Doğru Yol Partisi’nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti’de siyasi yaşamına devam etmiştir. 2004 yılında Yüce Divan'da yargılanmıştır. Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan olmuştur.

Almanca ve İngilizce bilen Mesut Yılmaz, aslen Hemşinli olup Rize ilinin Çayeli ilçesinin Çataldere köyündendir.