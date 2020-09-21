BIST 1.112
DOLAR 7,58
EURO 8,99
ALTIN 475,42
HABER /  GÜNCEL

21 eylül evde bakım maaşı yatan yeni iller 34 oldu sorgulama

Eylül ayının başlaması ile birlikte evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilen evde bakım maaşları ne zaman yatar sorusu araştırılıyor. 21 Eylül pazartesi günü başta Aydın, Manisa, Edirne, Tokat olmak üzere 34 ilde evde bakım maaşları yattı.

Abone ol

21 Eylül evde bakım maaşı hangi illerde yattı sorusu birçok vatandaş tarafından araştırılıyor.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara bakım maaşı veriliyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte sorgulama ekranı ve detaylar…

21 Eylül evde bakım maaşı yatan iller 

Evde bakım parası sorgulama ekranı her ay araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayının gelmesi ile beraber evde bakım maaşı yatan iller merak edilmeye başlandı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen maaşın sorgulaması e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR? 
Enflasyon oranının açıklanmasının ardından temmuz zamları belli oldu. İşte temmuz zammı ile yeni evde bakım maaşı…
Evde bakım desteği
Eski: 1.460
Yeni: 1.544

ENGELLİ AYLIĞI

%40-69
Eski: 537
Yeni: 567

%70 VE ÜSTÜ
Eski: 805
Yeni: 854

SON DAKİKA HABERLERİ
Polis memuru Buket Keleş 15 dakika için şehit sayılmadı
Yüz yüze eğitim bugün başlıyor! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar
Mesut Yılmaz'ın ailesini üzen haber! Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl
Niğde'de deprem oldu! 4.1 büyüklüğünde depremin merkez üssü Bor içesi
Erdoğan 'tekrar sıkmak durumundayız' demişti! Kabine'de sokağa çıkma ve 65 yaş dahil yeni yasaklar gündemde
Selman Öğüt'ün 'Kemalizm virüstür' sözleri Haber Global'de kavga çıkardı
ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Cübbeli Ahmet Hoca: Savcı çağırsın, silahlanan dernekleri söyleyeceğim!
Adana'da şoke eden olay! 12 yaşındaki çocuk, kardeşinin ölümüne neden oldu
Salih Yoluç, Le Mans'da podyumun zirvesine çıkan ilk Türk oldu
Milli Eğitim Bakanlığından yeni yüz yüze eğitim açıklaması
Berna Yılmaz kimdir yaşı kaç Berna Yılmaz gençliği nasıldı?
Yorumlar