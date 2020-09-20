Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu

NİĞDE'nin Bor ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Aksaray, Mersin, Kayseri ve Konya gibi birçok ilde hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 22.08'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'ın Twitter hesabından saat 22.08'de Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen sarsıntıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadesine yer verildi.

Geçmiş olsun Niğde.



Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. — A F A D (@AFADBaskanlik) September 20, 2020

Öte yandan; Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu.