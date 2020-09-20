Fransızları korku sardı: Türkiye geri döndü

FRANSA merkezli bağımsız haber sitesi Aleteia'da yer alan, "Türkiye geri döndü" başlıklı yazıda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçirdiği dikkat çekici dönüşümün Avrupa ülkeleri tarafından ciddiye alınması gerektiği kaydedilerek, "Türkiye yeniden saygı ve korku uyandırıyor" denildi.

Abone ol

Fransa merkezli bağımsız bir Katolik haber sitesi Aleteia'da Türkiye hakkında dikkat çekici bir yazı yayınlandı. "Türkiye geri döndü" başlıklı yazıda Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz emelleriyle yeniden bağ kuran Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin zayıflıklarına zıt bir kararlılık ve güç gösterdiği vurgulandı.

Yazıda; Türkiye'nin stratejik bir amaçla Doğu Akdeniz'de yürüttüğü hidrokarbon arama çalışmalarının karasularının sınırlandırılmasına ilişkin eski Türk-Yunan anlaşmazlığında yeni bir bölüm açtığı ifade edildi. Türkiye'nin dünyanın varoluşundan beri bütün ulusların yaptığı gibi kendi menfaatlerini savunduğuna işaret edilen yazıda, Fransa'nın 'Türkiye'nin Akdeniz'deki emellerini yıkmak için' Yunanistan'ı desteklemeyi tercih ettiği belirtildi.

Yazıda ayrıca Türkiye'deki mevcut yönetimin Doğu Akdeniz'deki soruna sebep olarak bahane edilmesine gerek olmadığı, aynı gerilimin Erdoğan liderliğindeki AK Parti dışındaki bir hükümetle de yaşanabileceği dile getirilerek, "Öte yandan; Türkiye bize savaş açmayacak ve yarın sabah topraklarımızı işgale kalkışmayacak" ifadelerine yer verildi.

"Türkiye yeniden saygı ve korku uyandırıyor"

Aleteia sitesindeki yazıda, "Bununla birlikte; bu anlaşmazlık klasik olsa da Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına gelmesinden bu yana Türkiye’nin geçirdiği dönüşüm dikkate değer. Bu ülke bir şekilde kendi medeniyet ve dini temellerini yeniden keşfetme, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel anlatısının bağlarını yeniden kurma sürecinde. Denizlerdeki anlaşmazlığının ötesinde, bu boyutun da Avrupa ülkeleri tarafından ciddiye alınması gerekir" değerlendirmesinde bulunuldu.