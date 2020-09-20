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Yunan Cumhurbaşkanı, Güney Kıbrıs ziyareti öncesi Türkiye'yi hedef aldı

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ziyareti öncesi yine Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'yi adada işgalci gösteren Yunan Cumhurbaşkanı, "Türkiye ile diplomasi yolunu izliyoruz" ifadesini kullanarak yalanlarına bir yenisini daha ekledi.

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Fransa ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik yeni tehditler peş peşe sıralanırken; Güney Kıbrıs'ı ziyaret etmeye hazırlanan Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou yine çizgiyi aştı.

ürkiye'yi KKTC'de işgalci ilan eden Sakellaropulu, "Türkiye buna son vermeli. Kapsamlı çözüm böyle sağlanır" dedi.

Her fırsatta Türkiye’yi hedef alan Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, "Türkiye'nin tavrı Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelmekle kalmayıp bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ediyor" ifadelerine yer verdi.

Sakellaropulu'dan diplotik yalan

Yunanistan'ın tahriklerini hiçe sayan Sakellaropulu, "Türkiye ile diplomasi yolunu izliyoruz. Ve iyi komşuluk ilişkilerine mutlak saygı duyuyoruz. Ancak Türkiye'nin herhangi bir meydan okumasını göğüslemeye ve cevap vermeye her an hazırız" açıklamasında bulundu.

Sakellaropulu, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Adadaki Türk işgaline (sözde) son verilmesi ve Kıbrıs sorununun herkes için bağlayıcı ve mümkün olan tek zeminde: Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kararları ve Avrupa müktesebatının 'Kıbrıs Cumhuriyeti' hükümranlığının tamamında uygulanması zemininde kapsamlı çözüm bulunması maksadıyla müzakerelerin BM çerçevesinde yeniden başlamasını başarmak için Kıbrıs siyasi liderliğiyle sürekli işbirliği içerisindeyiz."

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