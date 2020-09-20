Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u iki golle geçti

Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşılaştı. İstanbul'daki karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 13'te Kevin Varga ve 60'ta Alan attı. Kasımpaşa'da Anıl Koç 88'de çift sarı karttan atıldı. Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 3'e çıkardı. Çaykur Rizespor ise ligde henüz puanla tanışamadı.

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2. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Yusuf Erdoğan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Alan, topu arkaya sektirdi. Tarkan Serbest'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

7. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kafayla pasında topla buluşan Alan'ın sol ayağıyla ceza yayının gerisinde bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

13. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Aytaç Kara'nın pasında sol çaprazda topu kontrol eden Varga, ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

18. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

45. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Abdullah Durak, sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Meljnak ile topu buluşturdu. Bu oyuncunun yerden pasında Tunay Torun'un ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.

60. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta kendi yarı sahasında buluştuğu topla ilerleyen Hajradinovic, ceza yayının gerisinden pasını sol çaprazdaki Alan'a verdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı arka direkte bulunan Anıl Koç ile buluşturdu. Anıl'ın şutunda kaleci Gökhan Akkan'dan dönen topu altıpasın gerisinde tamamlayan Alan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

67. dakikada Varga'nın ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

78. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Gökhan Akkan'dan döndü. Ardından Anıl Koç'un tamamlamak istediği meşin yuvarlağı, açısını kapatan Gökhan bu kez kornere çeldi.

88. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. 86. dakikada Anıl Koç ile sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada girdiği ikili mücadelede Melnjak yerde kaldı ve maçın hakemi Suat Arslanboğa, Anıl'ı sarı kartla cezalandırdı. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında tekrar izleyen Suat Arslanboğa, kararını değiştirdi ve Anıl Koç'u kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Kasımpaşa: 2 - 0 :Çaykur Rizespor

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Suat Arslanboğa, Erdem Bayık, Özgür Ertem

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Pavelka, Tarkan Serbest, Jeanvier (Dk. 46 Anıl Koç), Brecka, Sadiku, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara, Hajradinovic (Dk. 84 Tirpan), Varga (Dk. 90+3 Ahmet Oğuz), Alan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Meriah, Melnjak, Vetrih (Dk. 41 Abdullah Durak), Baiano, Tunay Torun (Dk. 70 Remy), Boldrin, Samudio (Dk. 65 Nadir Çiftçi), Skoda

Goller: Dk. 13 Varga, Dk. 60 Alan (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 88 Anıl Koç (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 20 Aytaç Kara, Dk. 84 Tarkan Serbest, Dk. 86 Varga (Kasımpaşa), Dk. 73 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)