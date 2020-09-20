Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçında gol düellosu

Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük karşılaştı. Gaziantep'teki karşılaşma 2-2 sona erdi. Ev sahibi kırmızı-siyahlıların gollerini 53'te Jean Armel Kana-Bıyık ve 59'da Andre kaydetti. Fatih Karagümrük'ün gollerini 26'da Ervin Zukanovic ve 90+5'te Mevlüt Erdinç attı. Gaziantep FK, bu sezonki ilk puanını aldı. Ligin yeni takımı Fatih Karagümrük ise puanını 4'e çıkardı.

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21. dakikada Ndao'nun sağ kanattan penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Sabo gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

25. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan arka direğe doğru kullanılan köşe vuruşunda Roco'nun indirdiği topa Zukanovic, dar açıdan vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

26. dakikada ev sahibi ekip beraberliğe yaklaştı. Hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer, ceza sahasında topla buluştu. Çapraz pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan Kenan Özer'in vuruşunda kaleci Aykut gole izin vermedi.

28. dakikada Ramazan'ın sağ kanattan pasında topla buluşan Sobiech'in vuruşunda kaleci Günay son anda topu ayakları ile çeldi.

30. dakikada Gaziantep FK beraberliğe yine çok yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Kenan Özer, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Aykut, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

53. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken topu Kana Bıyık filelerle buluşturdu: 1-1

59. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Maxim'den pası alan Muhammet Demir dar açıdan aşırtma bir pas ile Andre'yi buluşturdu. Andre arka direkte bomboş durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

73. dakikada sağ kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda top arka direğe açıldı. Topla buluşan Güray'ın ortasında savunma son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+5. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan uzun kullanılan taç atışında arka direğe seken topa Zukanovic vurdu. Mevlüt bu meşin yuvarlağa dokunarak fileleri havalandırdı ve skora dengeyi getirdi. 2-2

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Gaziantep FK: 2 - 2 :Fatih Karagümrük

Stat: Kalyon

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşçıoğlu

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Dijobodji, Morais (Dk. 65 Enver Cenk Şahin), Tosca, Güray Vural, Jefferson, Maxim (Dk. 90+2 Furkan Soyalp), Andre (Dk. 79 Kozulj), Kenan Özer (Dk. 46 Muhammet Demir)

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Sabo, Zukanovic, Roco, Alpaslan Erdem, Ndao, Biglia (Dk. 76 Chahechouhe), Vato Arveladze (Dk. 61 Lichaj), Ramazan Civelek (Dk. 77 Murat Sarıgül), Darri, Sobiech (DK. 46 Mevlüt Erdinç)

Goller: Dk. 26 Zukanovic, Dk. 90+5 Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük), Dk. 53 Kana Bıyık, DK. 59 Andre (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 17 Sobiech, Dk. 42 Sabo (Fatih Karagümrük), Dk. 75 Jefferson, Dk. 83 Muhammet Demir (Gaziantep FK)