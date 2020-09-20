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Harry Kane tarihe geçti, Tottenham farklı kazandı

Demirören Haber Ajansı

İngiltere Premier Lig'in 2'nci haftasında Tottenham, deplasmanda Southampton'ı Harry Kane'in 4 asist, Heung-Min Son'un ise 4 golle oynadığı karşılaşmada 5-2 mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'in 2'nci haftasında Tottenham, deplasmanda Southampton'a konuk oldu.

St. Mary's Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı 32'de Ings ve 45+2'de Son'un attığı karşılıklı gollerle 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarıya etkili başlayan Tottenham, 47, 64 ve 73'te Kane'in asistleri ve Son'un golleriyle maçın skorunu 4-1'e taşıdı. Kane'in 82'deki golüyle farkı 4'e çıkartan Tottenham'a 90'da penaltıdan Ings yanıt verince müsabaka 5-2'lik skorla Tottenham lehine sonuçlandı.

Tottenham forması giyen Harry Kane, Son'a aynı maç içerisinde yaptığı 4 asistle Premier Lig tarihine geçti. 27 yaşındaki İngiliz yıldız, bir Premier Lig maçında aynı takım arkadaşına 4 asist yapan tarihteki ilk futbolcu olmayı başardı.

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