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İstanbul'da 1 kişi Bozdoğan Kemeri'ne çıkarak intihar girişiminde bulundu

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Fatih Unkapanı’ndaki tarihi Bozdoğan Kemeri’ne çıkarak intihar girişiminde bulunan Yasin D., uzun uğraşlar sonucu ikna oldu. İkna çalışmaları sırasında trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken meraklı kalabalık olayı görüntülemek için yarıştı.

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Olay, Atatürk Bulvarı’nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, girdiği bunalım sonucu Yasin D. restorasyonu devam eden Bozdoğan Kemeri’nin tepesine çıktı. Kemerin ucunda duran Yasin D.’yi gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak intihar girişiminde bulunan Yasin D.’nin yanına müzakereci polis gönderdi. Şişme branda açan itfaiye ekipleri merdiven aracıyla hazır bulundu. Müzakereci polis ve itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu iki saatin sonunda Yasin D. intihardan vazgeçirildi. Bozdoğan Kemeri’nden indirilen Yasin D. olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.

İntihar girişimi meraklı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlar polis ekiplerince dağıtıldı.

Öte yandan ikna çalışmaları trafikte uzun kuyruklar oluşmasına da neden oldu.

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