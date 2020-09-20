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AK Parti İlçe Başkanlığı'ndan ilginç kampanya! 'Külliye'de 1 gün geçirme fırsatı yakalayın'

RİZE Çayeli'nde AK Parti İlçe Başkanlığı üye sayısını artırmak için kampanya başlattı. Yerel basına verilen ilanda, 'Üye olun, Külliye'de 1 gün geçirme fırsatını yakalayın' ifadelerine yer verildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Çayeli ilçesinde AK Parti teşkilatı üye sayısını artırmak için ilginç bir yöntem seçti.

'Külliye'de 1 gün geçirme fırsatı'

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın aktardığına göre AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından yerel basına verilen ilanlarda ilçe halkı partiye üye olmaya davet edilirken, "Üye olun, Külliye'de 1 gün geçirme fırsatı yakalayın" vaadi veriliyor.

İlanda kimlerin üye olabileceği hakkında bilgiler yer alırken verilen bağlantıdan ön üyelik kaydı yapma imkanı da sağlandı.

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