AK Parti İlçe Başkanlığı'ndan ilginç kampanya! 'Külliye'de 1 gün geçirme fırsatı yakalayın'
RİZE Çayeli'nde AK Parti İlçe Başkanlığı üye sayısını artırmak için kampanya başlattı. Yerel basına verilen ilanda, 'Üye olun, Külliye'de 1 gün geçirme fırsatını yakalayın' ifadelerine yer verildi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'nin Çayeli ilçesinde AK Parti teşkilatı üye sayısını artırmak için ilginç bir yöntem seçti.
'Külliye'de 1 gün geçirme fırsatı'
Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın aktardığına göre AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından yerel basına verilen ilanlarda ilçe halkı partiye üye olmaya davet edilirken, "Üye olun, Külliye'de 1 gün geçirme fırsatı yakalayın" vaadi veriliyor.
İlanda kimlerin üye olabileceği hakkında bilgiler yer alırken verilen bağlantıdan ön üyelik kaydı yapma imkanı da sağlandı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mesut Yılmaz yoğun bakımda mı! Eşi Berna Yılmaz'dan son dakika açıklamalar