Dr. Orhan Özdiller koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Bir sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü. Elazığ'da görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Orhan Özediller hayatını kaybetti.Abone ol
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dr. Orhan Özediller’in hayatını kaybettiğini duyurdu.
TTB, #Ölüyoruz etiketi ile paylaştığı acı haberi şöyle duyurdu:
Elazığ’da çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı meslektaşımız Dr. Orhan Özdiller’i COVID-19 nedeniyle kaybettik.
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz.
#Ölüyoruz
Sesimizi duyan var mı?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa'da şehir eşkıyaları terör estirdi! Dövüldükten sonra araçtan atıldı, başka bir araç çarptı