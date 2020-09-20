BIST 1.112
DOLAR 7,56
EURO 8,96
ALTIN 473,93
HABER /  SAĞLIK

Dr. Orhan Özdiller koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Bir sağlık çalışanı daha koronavirüse yenik düştü. Elazığ'da görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Orhan Özediller hayatını kaybetti.

Abone ol

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dr. Orhan Özediller’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

TTB, #Ölüyoruz etiketi ile paylaştığı acı haberi şöyle duyurdu:

Elazığ’da çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı meslektaşımız Dr. Orhan Özdiller’i COVID-19 nedeniyle kaybettik.

Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz.
#Ölüyoruz
Sesimizi duyan var mı?

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bursa'da şehir eşkıyaları terör estirdi! Dövüldükten sonra araçtan atıldı, başka bir araç çarptı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Soylu'dan Saygı Öztürk'e sert tepki! 'Karar almadan senin onayına göndereceğiz'
İYİ Parti’de kurultay heyecanı! Akşener tek aday! Z kuşağına özel kurultay şarkısı
Uşşaki şeyhinin cinsel istismarına uğrayan 12 yaşındaki kızın annesi konuştu! 'Yine giderim'
İbrahim Kalın'dan Yunanistan'ın hadsiz manşetine tepki: Kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum
Süleyman Pampal'dan korkutan sözler: Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz
CHP'de işler iyice karışıyor! İnce: Ben partinin değil Mustafa Kemal’in askeriyim
ÖNCEKİ HABERLER
Neslican Tay anma sözleri ne zaman öldü yaşı kaçtı?
Kendini ölmüş gösteren Youtuber Muğla'da yakalandı sincap videoları ile biliniyordu
Antalya Valisi Yazıcı, ‘Televizyon ve internetiniz var mı?' diye sorunca olanlar oldu
Neslican Tay kimdir kaç yaşında öldü ne kanseriydi?
Rus uçakları, İdlib kentinin güneyini bombalıyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Gaziler Günü mesajı
Yorumlar