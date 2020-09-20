Bursa'da şehir eşkıyaları terör estirdi! Dövüldükten sonra araçtan atıldı, başka bir araç çarptı

İhsan Y. ve Emir Y.’nin bu isteği üzerine şüphelenen Metin Özcan daha önce işletme sahibiyle görüştü. Eğlence mekanını kurşunladığı işletme sahibi tarafından tehdit edilen Özcan ayrıca İhsan Y.’nin kendisini dolandırmaya çalıştığını anladı. Talep ettiği paranın ödenmeyeceğini öğrenerek öfkelenen İhsan Y, “Benim bu alemde adım var, kimse benim ismimi yere düşüremez. Ben olmadan mekan sahipleriyle görüşüp uzlaşamazsın” diye konuştu.