Bursa'da şehir eşkıyaları terör estirdi! Dövüldükten sonra araçtan atıldı, başka bir araç çarptı
BURSA’da kendisinden 25 bin lira isteyen kişilerce dövülerek, kaçırıldıktan sonra seyir halindeki otomobilden yola atılan Metin Özcan’a (38) başka bir otomobil çarptı.
Bursa'da, 13 Eylül gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanına arkadaşlarıyla birlikte gelen Metin Özcan, iddiaya göre hesabı yüksek bulduğu için garsonlarla tartıştı. Çıkan kavgada alkollü olduğu öğrenilen Özcan, yanında getirdiği tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı ardından da aracına binerek olay yerinden kaçtı.
Bursa'da, 13 Eylül gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanına arkadaşlarıyla birlikte gelen Metin Özcan, iddiaya göre hesabı yüksek bulduğu için garsonlarla tartıştı. Çıkan kavgada alkollü olduğu öğrenilen Özcan, yanında getirdiği tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı ardından da aracına binerek olay yerinden kaçtı.
25 bin TL istedi
Olayın ardından mekan sahiplerinin maddi zararını karşılamak ve uzlaşmak isteyen Metin Özcan bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tanıştığı Emir K. ve İhsan Y.’den yardım istedi. İşletme sahipleriyle görüştüğünü belirten İhsan Y. iş yerindeki maddi zararı karşılamak için kendisine ödeme yapması gerektiğini söyleyerek, Özcan’dan 25 bin TL istedi.
İhsan Y. ve Emir Y.’nin bu isteği üzerine şüphelenen Metin Özcan daha önce işletme sahibiyle görüştü. Eğlence mekanını kurşunladığı işletme sahibi tarafından tehdit edilen Özcan ayrıca İhsan Y.’nin kendisini dolandırmaya çalıştığını anladı. Talep ettiği paranın ödenmeyeceğini öğrenerek öfkelenen İhsan Y, “Benim bu alemde adım var, kimse benim ismimi yere düşüremez. Ben olmadan mekan sahipleriyle görüşüp uzlaşamazsın” diye konuştu.