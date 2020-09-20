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Ali Gültiken'den Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ'a tepki

Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden Ali Gültiken, kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ'ın “Beşiktaşlı yorumcular diğer yorumcuları biraz izlesin. Onlar gibi sesleri çıkmalı” sözlerine “Emre Kocadağ ticari anlamda sütlaç satıyor. İşi bu. Siz bu konuma geldiniz diye herkese, neyi ne yapacağı konusunda hüküm veremezsiniz” şeklinde yanıt verdi.

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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’ın Antalyaspor karşılaşması sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamaya, kulübün efsane futbolcularından Ali Gültiken sert tepki gösterdi.

Kocadağ’ın penaltı beklediği pozisyon için televizyon programlarında yorumculuk yapan isimlere seslenerek, “Beşiktaşlı yorumcular diğer yorumcuları biraz izlesin. Onlar gibi sesleri çıkmalı” dedi.

''Herkese hüküm veremezsiniz''
TRT Spor’da yorumculuk yapan siyah-beyazlı kulübün efsanesi Ali Gültiken’in sözleri şöyle; “Sorumlu olan insanlar görevlerinin gereğini yerine getirecek ama ölçülerini de bilecekler. Mikrofon size uzatıldı diye herkese her şeyi söyleme hakkına sahip değilsiniz. Emre Kocadağ ticari anlamda sütlaç satıyor. İşi bu. Siz bu konuma geldiniz diye herkese, neyi ne yapacağı konusunda hüküm veremezsiniz. Sen bu şekilde davran diye hitap edemezsiniz. Sen önce kendi işini doğru yapacaksın. İşini doğru yapmadan farklı gündem oluşturmayı düşünüyorsanız yanlış yapıyorsunuz.

''Kendi işinizi doğru yapacaksınız''
Çünkü Beşiktaş’ta Emre Kocadağ ve onunla beraber devam eden arkadaşlara şunu söyleyeyim. Bir sürü konuyu Beşiktaş’ın mali genel kurullarında yapacağınız ve söz vereceğiniz halde bugüne kadar adım atmadınız. Kendi işinizi doğru yapacaksınız. Beşiktaş’ın menfaatlerini doğru kullanacaksınız. Ondan sonra başkalarının ne yapıp yapmayacağı konusunda ahkam keseceksiniz. Bu arkadaşlar güçlü yönetim olarak geldi. Herkes destekler.”

Ali Gültiken, Beşiktaş alt yapısından yetişip 11 yıl A takım forması giydi. Beşiktaş ile 5 lig şampiyonluğu yaşayan Gültiken, ligde üst üste 3 sezon şampiyon olan efsane kadroda yer alıyordu.

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