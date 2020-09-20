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Galatasaray'dan Roma'ya Marcao resti

Galatasaray'ın hocası Fatin Terim, Brezilyalı stoperin satışına sıcak bakmadığını söyleyince sarı-kırmızılı yönetim "Bonuslar hariç 15'ten aşağıya olmaz" restini çekti.

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Galatasaray'ın iki sezon önce 4 milyon avroya transfer ettiği Marcao'ya, Roma talip oldu. İtalyan ekibi bonuslar dâhil 12 milyon avroluk ilk resmî teklifini sarı-kırmızılılara iletti. Bu durum fırsat olarak gözükse de hem yönetim hem de teknik heyet bu teklifi yeterli bulmadı.

Galatasaray yönetimi, Serie A ekibine ilerideki ödemeler hariç net 15 milyon avroluk bir bedelden daha azına Brezilyalı oyuncuyu bırakmayacaklarını iletti.

Telles'ten 3,5 milyon
Cimbom, Belhanda, Babel, Jimmy ve Şener'in satışına yoğunlaşmış durumda. Bu isimlerin satışından gelecek para orta saha transferinde kullanılacak. İdrissa Doumbia için Sporting ile yeniden temasa geçilecek. Bu arada 6 milyon avroya Porto'ya satılan Alex Telles'in 40 milyon avro civarında bir bedele Manchester United'a gitmesi sarı-kırmızılıların yüzünü güldürdü. Galatasaray, anlaşma gereği bu transferden yaklaşık 3,5 milyon avro alacak. 

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