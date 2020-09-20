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HABER /  DÜNYA

ABD'den TikTok yasağı kararı! Bir hafta erteleyecek

ABD Ticaret Bakanlığı, 'ulusal güvenliği koruma' gerekçesiyle Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının indirilmesine yönelik yasağı bir hafta erteledi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki kolunun Oracle-Walmart ortaklığında satın alınmasına ilişkin yapılması muhtemel anlaşmayı imzalayacağını duyurmasının ardından, Ticaret Bakanlığı'ndan TikTok yasağına ilişkin açıklama geldi.

27 Eylül'e erteleyecekler

Yaşanan olumlu gelişmeler ışığında ve Trump'ın yönlendirmesiyle, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un 20 Eylül 'de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok uygulamasına ilişkin yasağı, 27 Eylül'e erteleyeceği duyuruldu.

'Ulusal güvenliği koruma' gerekçesi

ABD Ticaret Bakanlığı, 18 Eylül'de 'ulusal güvenliği koruma' gerekçesiyle Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in 20 Eylül'den itibaren indirilmesinin yasaklanacağını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu uygulamaların mobil uygulama mağazaları aracılığıyla para transferi ve ödeme hizmet sağlamasına izin verilmeyeceği ifade edilmişti. Açıklamada, 12 Kasım'a kadar ulusal güvenliğe yönelik endişelerin giderilmesi halinde Trump'ın yasakları kaldırılabileceği belirtilmişti.

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