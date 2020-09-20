İbrahim Kalın'dan Yunanistan'ın hadsiz manşetine tepki: Kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yunanistan gazetesinin hakaret içerikli manşetiyle ilgili olarak ''Bunu en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Çünkü bu atılan başlığın basın özgürlüğü ile ifade hürriyeti ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu bir provokasyondur.'' yorumunu yaptı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilime değinirken komşu ülkenin ahlaksız manşetiyle ilgili konuştu.

İbrahim Kalın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz. Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi lazım. Türkiye'yi birtakım tehdit yahut yaptırımlarla korkutacaklarını zannedenler, kararlılığından vazgeçireceğini zannedenler beyhude bir çaba içerisindeler.

''Benim kanaatimce Sayın Macron dünya siyasetini doğru okumuyor''

Sayın Macron'un Türkçe bir mesaj yayınlaması güzel, sempatik bir adım. Ama lafızdan çok mana önemli. Kastedilenin ne olduğu ve bunun hangi siyasi stratejik çerçeveye oturduğuna da bir bakmak gerekiyor. Benim kanaatimce Sayın Macron dünya siyasetini doğru okumuyor.

Yunanistan ile istikşafi görüşmeler

Şu anda geldiğimiz noktada iklim bu görüşmelerin başlamasına çok daha müsait hale gelmiş durumda. Yakın bir vadede bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, istikşafi görüşmeler tekrar başlayabilir.



Yunanistan gazetesinin hakaret içerikli manşeti

Bunu en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Çünkü bu atılan başlığın basın özgürlüğü ile ifade hürriyeti ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu bir provokasyondur.''