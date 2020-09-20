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CHP'de işler iyice karışıyor! İnce: Ben partinin değil Mustafa Kemal’in askeriyim

CHP’li Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi’ kapsamında gittiği Artvin’de partisine yüklendi. "Seçimden seçime geliyorsunuz’ derler, gelince de ‘Ne yapmaya gelirsin’. Ben partinin askeri değil Mustafa Kemal’in askeriyim" diyen İnce, "Öyle talimatla gezemem. Bu vatan benim” ifadelerini kullandı.

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CHP’li Muharrem İnce, Memleket Hareketi gezileri kapsamında geldiği Artvin’in Borçka ilçesinde vatandaşlarla buluştu, esnafla sohbet etti.

Borçka’nın, 34 yıl önce öğretmen olarak ilk görev yeri olduğunu, 2.5 yıl kaldıktan sonra geçim sıkıntısından istifa edip dershanecilik yapmaya mecbur kaldığını anlatan İnce, “Memleketin sorunlarını yerinde görmek istiyoruz. Çözüm önerileri üretmek istiyoruz. Türkiye’yi başı dik onurlu bir ülke yapmak için yollardayız” diye konuştu.

"Kimseden emir almak zorunda değilim"

Vatandaşlardan birinin, bu gezmeleri parti programı çerçevesinde yapması gerektiğini ifade etmesi üzerine İnce, şunları kaydetti: “Bir siyasetçi gezmeyince ‘Seçimden seçime geliyorsunuz’ derler. Gelince de ‘Ne yapmaya gelirsin’…

Ben partinin askeri değilim, kimsenin askeri değilim. Ben Mustafa Kemal’in askeriyim. Ben öyle talimatla gezemem.

Bu vatan benim. Hopa ne kadar benimse Yalova o kadar senin. Hakkâri ne kadar benimse Diyarbakır o kadar senin. Bu memleket benim. Depoyu dolduruyoruz, peynir ekmek almaya da paramız var. Türkiye’yi gezmek için de kimseden emir almak zorunda değilim.

Artvin’in ardından Rize’ye geçen İnce, daha sonra Trabzon’da esnafı ziyaret etti.

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