Malatya'da yine deprem oldu! 3.8'lik depremin merkez üssü Hekimhan

Malatya'da saat 08.45 sıralarında bir deprem meydana geldi. 3.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü yine Hekimhan...

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Malatya'da saat 08.45 sıralarında bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre 3.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olarak belirlendi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

Malatya'da en son iki gün önce yine sabah saatlerinde, 09.54'te, 4.5 büyüklüğünde gerçekleşen depremin derinliği 7.21 kilometreydi.