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Kayseri'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada ölüm geldi

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de 2 otomobilin çarpışmasıyla feci kaza meydana geldi. Kazanın şiddetiyle takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, gece yarısı Kocasinan ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Nevzat Pehlivan yönetimindeki 38 HP 722 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 EY 271 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri takla atarken, sürücü Nevzat Pehlivan olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşı ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Yakınları acı haber karşısında sarsıldı

Hayatını kaybeden Nevzat Pehlivan'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı duyup, olay yerine gelen Pehlivan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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