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Trabzonspor, Denizli deplasmanından 3 puan çıkaramadı

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 3-1 yenilen Trabzonspor, deplasmanda Denizlispor ile golsüz berabere kaldı.

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Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Gol geçersiz penaltı iptal
Trabzonspor, 41. dakikada penaltı kazandı. VAR Yaşar Kemal Uğurlu'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan, penaltıyı iptal etti.

Trabzonspor, 62. dakikada Abdülkadir Ömür ile fileleri buldu ancak detaylı VAR incelemesi sonrası bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

64. dakikada Marvin Bakalorz yerine oyuna giren Hadi Sacko, 64 ve 68'de gördüğü iki sarı kart sonrası oyundan ihraç edildi.

Bordo-mavili takımın iki yeni transferi Benik Afobe ve Lewis Baker, ilk 11'de yer aldı. Afobe, 86 dakika oyunda kalırken Baker 90 dakika sahada kaldı.

Geçen sezon Denizlispor'a karşı oynadığı iki maçı da kaybeden Trabzonspor, yeşil siyahlı rakibini bir kez daha mağlup edemedi.

Bu sonucun ardından her iki takım da 1'er puana yükseldi. Denizlispor, gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak

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