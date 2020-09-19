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Amasya'da nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz gelini gülmekten kırdı geçirdi

İhlas Haber Ajansı

AMASYA'da bir nikahta damadın tam 'evet' diyeceği sırada arkadaşlarının 'son pişmanlık neye yarar' şarkısını açması, davetlilerle birlikte gelini de gülmekten kırıp geçirdi. Nikahı kıyan belediye başkanı ilk defa böyle ilginç bir ana tanıklık ettiğini ifade ederek çifte mutluluk diledi.

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Adana ve Kahramanmaraş'ta nikah töreninde damadın evet dediği sırada damadın arkadaşları, Müslüm Gürses’in seslendirdiği ‘Son pişmanlık ne yarar’ sözlerinin yer aldığı müzikle sürpriz yapmışlardı. Bu kervana Amasya da katıldı.

Amasya'da, yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle düğünlerin yasaklanması üzerine 31 yaşındaki Soner Çetin, 29 yaşındaki Nazmiye Eren çiftinin düğünü, planlanan tarihten geç yapıldı. Törende Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok'un, "Nazmiye Eren'i eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna damadın "evet" diye cevap vereceği sırada arkadaşlarının Müslüm Gürses'in 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısını açması, salonda misafirlere komik anlar yaşattı.

"İlk defa böyle bir ilginç an ile karşılaştım"

En güzel anlarına tanıklık ettiği Soner ve Nazmiye çiftine mutluklar dileyen Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Damadın arkadaşları mizahi bir dille nikah akdine neşe kattılar. İlk defa böyle bir ilginç an ile karşılaştım. Genç çiftimizi ve ailelerini tebrik ediyor, mutluklar diliyorum" dedi.

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