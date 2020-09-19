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“Uyanış: Büyük Selçuklu”dan yeni tanıtım

Tüm zamanların en yüksek izlenen tarihi dizilerine imza atan TRT, bu sezon büyük yapımlarından Uyanış: Büyük Selçuklu’yu ekrana getirmeye hazırlanıyor. 28 Eylül Pazartesi izleyiciyle buluşacak diziyle ilgili yayınlanan yeni tanıtım yine büyük ilgi gördü.

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Eşsiz bir medeniyetin inşa edildiği dönemi yansıtan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkat çekecek. Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan ve etkileyici detaylara yer verilen dizinin yeni tanıtımı ise izleyenlerden büyük beğeni aldı.

 Seyirci karşısına çıkmaya gün sayan dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe yer alıyor.

 “Uyanış: Büyük Selçuklu” 28 Eylül Pazartesi günü TRT 1’de.

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