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Adana'da kaçak elektrik çekmek isterken canından oldu

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da evine kaçak elektrik çekmek isterken akıma kapılarak direkte asılı kalan 33 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi 1344. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki A.K. evine kaçak elektrik çekmek üzere elektrik direğine çıktı. Kabloları kontrol eden genç adam, bu sırada elektrik akımına kapılarak direkte asılı kaldı.

Adamın yardımına mahalle sakinleri koştu. Durumun sağlık, TEDAŞ ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri elektrik akımını keserken, vatandaşlar adamı elektrik direğinden indirdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan A.K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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