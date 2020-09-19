Barış Pınarı bölgesinde PKK'ya çok ağır darbe! MSB duyurdu

Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Abone ol

Terörle mücadele, sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor...

Operasyonlara yönelik son açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapıldı.

Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz''

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!" ifadeleri yer aldı.