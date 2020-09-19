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Barış Pınarı bölgesinde PKK'ya çok ağır darbe! MSB duyurdu

Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Terörle mücadele, sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor...

Operasyonlara yönelik son açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapıldı.

Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz''

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!" ifadeleri yer aldı.

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