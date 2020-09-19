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HABER /  SAĞLIK

Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar eczanelerde satışa çıkıyor

RUSYA'da koronavirüs tedavisinde kullanılan 3 ilacın eczanelerde satışına izin çıktı. Gelecek hafta eczanelerde olacak ilaçların fiyatı da belli oldu.

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Etken maddesi Favipiravir olarak açıklanan ilaçlar, daha önce yalnızca hastanelerde ve doktor kontrolünde hastalara verilebiliyordu.

Eczane satış fiyatları

İlaçlardan Areplivir'in, eczane satış fiyatının 12 bin 320 ruble (yaklaşık 1.200 TL) olarak açıklandı. Koronavirin ise 11 bin 550 ruble (yaklaşık 1.100 TL) olacağı ifade edildi.

Etken maddesi favipiravir

Avifavir, Koronavir ve Areplivir olarak açıklanan ilaçların etken maddesi Favipiravir olarak belirtildi. Favipiravir'in Japon bilim adamları tarafından geliştirilen ve patent süresi dolan madde olduğu ifade edilirken, bu nedenle farklı ülkeler etken maddeyi esas alan ilaçlar üretilebiliyor. Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, eczanelerde satışına izin verilen ilaçlar da Favipiravir'in Rus muadilleri olacağı kaydedildi.

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