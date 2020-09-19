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Tarlada 40 kuruş olan domatesin markette 4 lira olmasına üreticiden tepki

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, ürettikleri domatesleri tarlada 40 kuruşa satan üreticiler, marketlerde 4 liradan satışa sunulmasıyla oluşan fiyat farkına tepki gösterdi.

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Yaz aylarında 43 bin 500 dekar alanda yaş sebze ve meyve üreticiliği yapılan Erdemli’de, domates üreticileri Tapureli Mahallesi'nde bir araya geldi.

Tarlada 40 kuruşa sattıkları domatesin marketlerde 4 liradan alıcı bulmasına tepki gösteren üreticiler, duruma tepki gösterdi.

Üreticilerden Ahmet Öğer, "Dişimizle, tırnağımızla ekip yetiştirdiğimiz domateslerin bu duruma düşmesi bizleri derinden üzüyor. Girdi maliyetlerimiz yükselirken domates fiyatlarının 40 kuruşa düşmesi hatta alıcı bulmaması bizi perişan ediyor. 40 kuruşa sattığımız domateslerimiz marketlerde 4 TL'ye satılıyor. Bu duruma müdahale edilmeli. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

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