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Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan resmen Udinese'de

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan, İtalya'nın Udinese takımına transfer oldu. Anlaşmanın 2 yıllık olduğu açıklandı.

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Hangi takıma gideceği merak edilen Tolgay Arslan, futbol kariyerini Serie A'da sürdürme kararı aldı.

Udinese Kulübü, Fenerbahçe ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Sözleşme 2 yıllık

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2018-2019 sezonunun devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay, sarı-lacivertli takımda geçen sezon 21 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

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