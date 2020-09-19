Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkçe yayınladı: Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmasına son verme çağrısı yaptığı Avrupa Parlamentosu'nun kararına gönderme yaparak, "Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım" dedi.

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Yunanistan ve Rum kesimiyle dayanışma halinde olduklarını belirten Avrupa Parlamentosu'nun kararına dayanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, tartışılacak bir açıklama daha yaptı.

Macron, sosyal medya hesabından Türkçe yayınladığı mesajında "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim." dedi.

Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 19, 2020

AP, Kıbrıs ve Yunanistan'a tam destek verdi

Avrupa Parlamentosu (AP), perşembe günü yapılan toplantıda Türkiye'nin bölgedeki aktivitelerini kınayan AP, Kıbrıs ve Yunanistan'la da dayanışma içinde olduklarını açıkladı.

Tavsiye kararında Türkiye'ye "Doğu Akdeniz'deki gayrimeşru araştırma ve sondaj çalışmalarına bir an önce son vermesi, Yunanistan hava sahası ve Yunanistan ile Kıbrıs'ın karasularını ihlâl etmemesi ve milliyetçi savaş kışkırtıcılığı yapan dilinden uzaklaşması" çağrısı yapıldı.

Türkiye'ye yaptırım sinyali

Libya'ya yönelik silah ambargosuna uyulması çağrısı da yapılan kararda, "Türkiye'nin mevcut dış politikasının ve attığı adımların Suriye dahil bölgedeki istikrara olumsuz etki yaptığı belirtildi ve 24-25 Eylül'de Doğu Akdeniz gerilimini konuşmak üzere düzenlenecek Avrupa Konseyi toplantısında "daha fazla yaptırım getirilebilir" ifadelerine yer verildi:

"Daha fazla yaptırım sadece diyalogla önlenebilir. Avrupa Konseyi'ni, Türk halkını ya da orada yaşayan göçmenleri etkilemeyecek şekilde, sektörel ve doğrudan hedeflenmiş daha kısıtlayıcı önlemler almak için hazır olmaya çağırıyoruz."