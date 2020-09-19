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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Gaziler Günü mesajı

Anadolu Ajansı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yerlikaya, mesajında "Bizler, birlik ve bütünlüğümüze kasteden bölücü teröre karşı kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelede, şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz" dedi.

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İstanbul Valisi Yerlikaya mesajında, vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri uğruna canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerin, milletin övünç kaynağı, vatanseverliğin ve kahramanlığın eşsiz timsali olduğunu anlattı. 

Milli birlik ve beraberliğin korunması uğruna nice destanlar yazan gazilerin, şanlı tarihin ebedi kahramanları olduğunu belirten Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:

"Emsali olmayan bir fedakarlıkla hainlere göz açtırmayan, canlarından vazgeçmeyi göze alan gazilerimizle ne kadar iftihar etsek azdır. Aziz milletimiz; Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kore'de, Kıbrıs'ta ve 15 Temmuz'da vatana ve milli birliğimize kast edenlere karşı verdiği bütün mücadelelerde 'Ölürsek şehit oluruz, kalırsak gazi' diyerek şehadeti ve gaza ruhunu her türlü değerin üstünde tutmuştur. Bu vatan, şehitlerin kanları ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla var oldu, ilelebet var olacak. Bizler, birlik ve bütünlüğümüze kasteden bölücü teröre karşı kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelede, şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz.

Mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar hürriyet ve bağımsızlığının teminatı olan gazilerimizle birlikte, daha güçlü yarınlar hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini yer veren Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" ve "Gazi" unvanlarının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutladı. 

 Yerlikaya, vatan uğruna can vererek makamların en yükseğine eren aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden kahraman gazileri rahmetle yad ettiğini belirtti. 

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