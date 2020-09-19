BIST 1.112
DOLAR 7,56
EURO 8,96
ALTIN 473,93
HABER /  YEREL

Adana'da uzman çavuştan akılalmaz cinayet tartıştığı arkadaşına acımadı

ADANA'nın Feke ilçesinde, uzman çavuş Ali A., beraber eğlendikleri sırada tartıştığı arkadaşı Çağatay Karakılçık'ı (26) tabancayla vurarak öldürdü.

Abone ol

Olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Tenkerli Mahallesi Erseli mevkiinde meydana geldi. İçlerinde uzman çavuş Ali A. ve Çağatay Karakılçık'ın da bulunduğu bir grup arkadaş, kendi aralarında eğlenmeye başladı.

Grup içerisindeki Ali A. ve Çağatay Karakılçık, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali A., belindeki tabancasını çıkartıp, Karakılçık'a ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan Karakılçık, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Karakılçık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karakılçık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Ali A.'yı gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Çağatay Karakılçık

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ümitcan Uygun’un annesi Gülay Uygun toprağa verildi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlığı hakkında şok iddia! Son günlerde konuşulan olay
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti
Sağlık Bakanı Koca Ahmet Hakan'a konuştu: Filyasyon uygulaması olmasaydı perişan olurduk
Mansur Yavaş'tan Bakan Koca'ya bomba Korona önerisi: Vakaları bize bildirin
Türkiye'nin Maldivleri denilen Salda Gölü imar planı onaylandı
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den ilk 8 ayda 5,5 milyar dolarlık otomobil ihracatı en çok Fransa'ya
İran'dan düşürdüğü Ukrayna uçağına ilişkin açıklama ABD yüzünden oldu
Darıca'da 2 gündür haber alınamıyordu evinde ölü bulundu
Tefeciden aldığı parayı borç veren kadın parasını geri alamayınca canına kıymak istedi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Ümit Can'ın annesi 'ölümümden Müge Anlı suçlu' deyip intihar etti! Müge Anlı ATV canlı yayında cevap verdi
Yorumlar 9 yorum