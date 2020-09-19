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Mansur Yavaş'tan Bakan Koca'ya bomba Korona önerisi: Vakaları bize bildirin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya koronavirüse bağlı ihlalleri önlemek için öneri sunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Pozitif ve karantinadaki hastaların belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebiliriz" paylaımı yaptı.

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Yavaş, Bakan Koca'ya, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantinadaki hastaların belediyeye bildirilmesi durumunda, bu kişilerin toplu taşıma kullanmalarının önüne geçilebileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Eylül tarihinde yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş ve "Testi pozitif çıkan kişileri evine araçla bırakıyoruz. Temaslıların taramasını 15 saat içinde yapıyoruz. İzole edilen taşıyıcıyı arıyor, semptom gelişmişse 112 Acille hastaneye getiriyoruz. Bu sistem tüm illerde uygulanıyor. Dünyada böyle bir uygulama söz konusu değil" demişti.

"Salgınla mücadelemize farklı bir boyut kazandırabiliriz"

Toplantıda yaptığı açıklamadan bir bölüm paylaşan Bakan Koca'nın ilgili mesajını alıntılayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, paylaşımında "Sayın Bakanım. Kovid-19'a bağlı ihlalleri önlemek adına pozitif ve karantinadaki hastaların Belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebilir, salgınla mücadelemize farklı bir boyut kazandırabiliriz" ifadelerini kullandı.

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