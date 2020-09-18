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Akdeniz'de yeni Navtex ilanı! 18 Ekim'e kadar uzatıldı

Akdeniz'de yeni Navtex ilan eden Türkiye, Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmalarını 18 Ekim'e kadar uzattı...

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Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilim her geçen gün artarken Türkiye, bölgedeki kararlılığını gösteren yeni bir adım attı. Akdeniz'de yeni Navtex ilan eden Türkiye, Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmalarını 18 Ekim'e kadar uzattı.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin çalışmaları 18 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 18 Ekim'e kadar uzatıldı.

Navtex ilanı nedir?
Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder. Ayrıca, NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

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