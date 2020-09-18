İngiltere Kraliçesi, Harvey Weinstein'a verdiği nişanı iptal etti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel tacizde bulunduğu iddiaları üzerine yargılandığı davada suçlu bulunan ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'a verdiği onur nişanını geri aldı.

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Resmi gazetede yayımlanan duyuruda, "Kraliçe, Harvey Weinstein'ın 29 Ocak 2004 tarihli Britanya İmparatorluğu Onursal Mükemmeliyet Önderliği nişanının iptal ve feshedilmesini emretti" denildi.

68 yaşındaki Weinstein, 24 Şubat'taki mahkeme kararıyla çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından, kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada 'meetoo (ben de)' etiketiyle gündeme getirmesi, dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve 'meetoo' hareketini başlatmıştı.