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Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Fethiye Belediyespor

Anadolu Ajansı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un 2020-2021 sezonunda ligden çekilen Bandırma Basketbol İhtisas'ın yerine Basketbol Süper Ligi'ne alınmasına karar verdi.

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Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinde yer alan açıklamada; Bandırma Basketbol İhtisas'ın ligden çekilmesiyle 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nin 15 takım arasında oynanmasına ilişkin TBF Yönetim Kurulu kararına yapılan itiraz neticesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunun yeni bir başvuru süreci açılmasına yönelik verdiği karara uygun olarak 18 Eylül'e kadar verilen sürenin sona erdiği belirtildi.

Açıklamada; verilen süre içerisinde Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ikincisi Fethiye Belediyespor, üçüncüsü Merkezefendi Belediyespor ve sekizincisi Yalovaspor Basketbol tarafından yapılan lisans başvuru dosyaları, 'Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı' ile 'Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'nda aranan koşullar yönünden incelendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuz, talimatlardaki koşulları sağlayan üç kulüp arasında 2019-2020 sezonu TBL sıralama önceliğini dikkate alarak Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a ulusal lisans verilmesine ve takımın 2020-2021 sezonunda ligden çekilen Bandırma Basketbol İhtisas'ın yerine ING Basketbol Süper Ligi’ne alınmasına karar vermiştir. Ayrıca aynı toplantıda, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un bir üst lige alınmasıyla TBL'de oluşan takım sayısındaki azalmanın 2019-2020 sezonunda Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde birinci sırada yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un TBL'ye alınarak tamamlanmasına karar verilmiştir."

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