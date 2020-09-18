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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların hız kesmeden sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

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