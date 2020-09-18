AK Parti kurucularından Ayşe Böhürler'den Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’na sert tepki

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler, İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı ile bilinen Sakarya Üniversite Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’na tepki gösterdi. Böhürler, Kayseri'de karı-koca arasında geçen bir olay üzerinden İstanbul Sözleşmesini hedef alan Sofuoğlu'na “Bildiğini farzettiğimiz hiçbir şeyi bilmiyormuş demek ki” dedi.

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Kayseri'de yaşayan Mehmet N., geçen yıl nisan ayında eşi Kader N. ile tartıştı. Mehmet N., tartışma sırasında eşine tokat attı. Gözünde morluk oluşan Kader N., polis merkezine giderek eşinden şikayetçi oldu. Eşinin özür dilediği Kader N., ertesi gün şikayetinden vazgeçti; ancak Mehmet N. hakkında 'basit yaralama' suçundan kamu davası açıldı. Geçen mart ayında 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, Mehmet N.'ye 5 ay hapis cezası verildi.

Bu olayı sosyal medyada gündeme getiren Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, konuyu İstanbul Sözleşmesi’ne getirip “Bir de SÖZLEŞME UYGULANMIYORMUŞ! Tabii ki tokat bir yana incitici tek bir söz bile edilmesin ama bu Feminazilere kanıp hayat arkadaşınızı sakın şikayet etmeyin. Feminist Pislikler nerede şimdi?” diye yazdı.

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun sözlerine AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler’den tepki geldi.

Ayşe Böhürler “Kendisi bir akademisyen,kullandığı dil ortada :((( Fikri ne olursa olsun bir üniversite hocasının toplum okuması böyle olabilir mi? Bildiğini farzettiğimiz hiçbir şeyi bilmiyormuş demek ki” diye yazdı.

İşte Sofuoğlu'nun o paylaşımı ve Böhürler'in tepkisi;