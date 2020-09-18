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Hes Kablo Kayserispor İlhan Parlak'ı kadrosuna kattı

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, forvet futbolcusu İlhan Parlak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Süper lig'in 2.haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor dış transferde kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Sarı kırmızılılar, hafta başında Ankaragücü ile sözleşmesini fesheden Kayserili futbolcu İlhan parlak ile resmen anlaşma yaptı. Hes Kablo Kayserispor kulübü, 33 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sözleşmenin imzalanması sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu'na lisans işlemleri için gerekli evraklar gönderildi ve İlhan Parlak'ın yeni lisansı çıkarıldı.

Kayserispor'un paylaşımı:

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