KPSS ortaöğretim sınav başvurusu ne zaman başlıyor?

KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde duyuruldu. KPSS ortaöğretim başvuruları 2020 yılında 15 Eylül’de başlayacak ve 30 Eylül saat 23:59’a kadar devam edecek.

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KPSS başvuruları bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Lisans ve ön lisans başvurularının tamamlanmasının ardından gözler ortaöğretim işlemlerine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre KPSS ortaöğretim başvuruları eylül ayı içerisinde, geç başvuruları ise ekim ayı içerisinde alınacak. İşte 2020 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri



KPSS başvuruları her yıl yoğun ilgi görüyor. Memur olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. KPSS ortaöğretim başvuruları 2020 yılında 15 Eylül’de başlayacak ve 30 Eylül saat 23:59’a kadar devam edecek. Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Peki KPSS ortaöğretim ne zaman yapılacak?



KPSS ortaöğretim ne zaman yapılacak:

Sınav 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 24 Aralık’ta erişime açılacak.

KPSS başvuru ücreti ne kadar:

Henüz yeni sınav ücreti açıklanmadı. Yayımlanacak olan başvuru kılavuzu içerisinde 2020 KPSS ortaöğretim başvuru ücreti duyurulacak. 7 Ekim 2018’de uygulanan sınavın başvuru ücreti 60 TL olmuştu.

KPSS ortaöğretim sınavı başvuru tarihi ne zaman:

KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eylül’de başlayacak ve 30 Eylül saat 23:59’a kadar devam edecek. Sınava, ortaöğretim okullarından, mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabiliyorlar.

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.