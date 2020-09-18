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Denizlispor'da Neven Subotic imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, dünyaca ünlü stoper Neven Subotic transferini resmen açıkladı.

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Süper Lig'de yarın 2'nci hafta maçında evinde Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor, haftalardır peşinde koştuğu Neven Subotic'i kadrosuna kattı.

Son olarak Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen deneyimli stoper, Denizli'ye gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini yeşil-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı. Almanya'daki kariyerine Mainz ile başlayan ve daha sonra Borussia Dortmund'a transfer olan Subotic, burada 263 maçta forma giyip 18 gol attı.

Sırp stoper, Dortmund'da 2'şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayarak efsane haline geldi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan Subotic sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giydi.

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