Trabzonspor'dan KAP'a Lewis Renard Baker açıklaması

Trabzonspor, Lewis Baker’ın kiralandığını KAP’a bildirdi. Trabzonspor, 1 yıllığına kiraladı Lewis Baker için kiralama bedeli ödemedi.

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Kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeye devam eden Trabzonspor, Chelsea'den Lewis Baker'ın kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor, Baker için Chelsea'ye herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Baker ise Trabzonspor'dan 2020-2021 sezonu için 700 bin euro alacak.

Trabzonspor'dan açıklama

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İngiltere'nin Chelsea Kulübünün profesyonel futbolcusu Lewis Renard Baker'ın, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker'ın, 1 yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Chelsea Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır."