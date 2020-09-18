Trabzonspor'dan KAP'a Lewis Renard Baker açıklaması
Trabzonspor, Lewis Baker’ın kiralandığını KAP’a bildirdi. Trabzonspor, 1 yıllığına kiraladı Lewis Baker için kiralama bedeli ödemedi.Abone ol
Kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeye devam eden Trabzonspor, Chelsea'den Lewis Baker'ın kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Trabzonspor, Baker için Chelsea'ye herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Baker ise Trabzonspor'dan 2020-2021 sezonu için 700 bin euro alacak.
Trabzonspor'dan açıklama
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İngiltere'nin Chelsea Kulübünün profesyonel futbolcusu Lewis Renard Baker'ın, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker'ın, 1 yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Chelsea Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır."
Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker’in kulübümüze transferi konusunda İngiltere’nin Chelsea Kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Lewis Renard Baker ile 1 yıllık anlaşma yapılmıştır. pic.twitter.com/2YTHPo9Wiu— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 18, 2020