BIST 1.112
DOLAR 7,57
EURO 8,96
ALTIN 475,02
HABER /  TRABZONSPOR
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Trabzonspor'dan KAP'a Lewis Renard Baker açıklaması

Trabzonspor, Lewis Baker’ın kiralandığını KAP’a bildirdi. Trabzonspor, 1 yıllığına kiraladı Lewis Baker için kiralama bedeli ödemedi.

Abone ol

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeye devam eden Trabzonspor, Chelsea'den Lewis Baker'ın kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor, Baker için Chelsea'ye herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Baker ise Trabzonspor'dan 2020-2021 sezonu için 700 bin euro alacak.

Trabzonspor'dan açıklama
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İngiltere'nin Chelsea Kulübünün profesyonel futbolcusu Lewis Renard Baker'ın, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Profesyonel futbolcu Lewis Renard Baker'ın, 1 yıl süreyle bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Chelsea Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır."

SON DAKİKA HABERLERİ
Yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi! Merkez Bankası açıkladı
Fenerbahçe Jailson'un Çin'e transferini KAP'a bildirdi
Armağan Çağlayan AK Partili Ünal'a açıkça sordu: AK trol ordusu var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız' dedi sokağa çıkma yasağı mı geliyor
Bakan Hulusi Akar'dan manidar Macron tespiti! Napolyon rolüne gücü de boyu da yetmez
Kızını zorla sevgilisiyle cinsel ilişkiye soktu görüntülerini de çeken anneye mahkemeden tarihi ceza
ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da tek bir hata 2 kardeşi tabuta soktu
Bağcılar’daki kamu kurumları HES uygulamasına geçti
Safer ayında oruç tutulur mu kaç gün oruç tutulur nasıl niyet edilir?
Koronayı Alanya Belediye Başkanı Yücel yaşadığı zorlu süreci anlattı
Antalya'da cuma namazına gitmek için evden çıkan küçük Ömer'in feci ölümü kahretti
Cuma duaları cuma günü okunacak dualar hangisi
Yorumlar