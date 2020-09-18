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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, teröristlerin gerçekleştirdiği saldırı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Fahrettin Altun hain saldırı sonrası sosyal medya hesabından şu sözlerle açıklamalarda bulundu:

Pençe- Kaplan harekat bölgesinde teröristlerin gerçekleştirdiği saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç’a Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aziz milletimizin istiklâli için, bu coğrafyada terörün kökünü kazımaya son derece kararlıdır. Bedeli ne olursa olsun operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir. Terör örgütünün destekçileriyle de mücadelemiz her alanda sürecektir.

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