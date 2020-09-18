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Manisa'da 27 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

MANİSA'da yol kenarında ölü bulunan İbrahim Alakent'in, motosikletiyle trafik levhalarına çarparak yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.

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Manisa Alaşehir ilçesine bağlı Sobran Mahallesi yakınlarında, yol kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu.

Cansız bedeni bulundu 

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yaşamını yitirdiğini belirledikleri kişinin bir restoranda garson olarak çalışan İbrahim Alakent (27) olduğunu tespit etti. Alakent'in plakasız motosikleti de olay yerinde devrilmiş olarak bulundu.

Otopsi yapılacak

Çalıştığı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki restorandan Alaşehir'deki evine giderken motosikletiyle trafik levhalarına çarparak yaşamanı yitirdiği sanılan Alakent'in cansız bedeni, jandarma ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Jandarma Alakent'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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