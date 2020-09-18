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CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un korona virüs testi pozitif çıktı

İhlas Haber Ajansı

Koronovirüse yakalanan milletvekilleri kervanına bir isim daha eklendi. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabı ndan duyurdu.

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CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, koronavirüse yakalandı. Test sonuçlarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Güzelmansur şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunmaktayım. Şu anda evde dinleniyorum. Sağlık durumum gayet iyi. Son günlerde Covid-19 hızla yayılıyor, artan vakalar bunu açıkça gösteriyor. Dikkatli olmaya özen gösterelim. Ayrıca pandeminin ülkemizde görüldüğü ilk günden bu zamana kadar fedakarca mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımıza, eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, sağlıklı günlerde tekrar bir araya gelmeyi temenni ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız."

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