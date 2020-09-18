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Bakan Hulusi Akar'dan manidar Macron tespiti! Napolyon rolüne gücü de boyu da yetmez

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hiçbir alaka ve menfaati olmamasına rağmen Doğu Akdeniz'deki gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi. Fransız liderin iki yüz yıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalıştığının altını çizen Akar, 'Macron'un Napolyon rolüne gücü de, boyu da yetmez' dedi.

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Bakan Akar, uzun süredir devam eden Doğu Akdeniz'deki ihtilafa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Yunanistan ile yaşadığı gerilime müdahale etmeye çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a seslenen Hulusi Akar, Macron'un iki yüz yıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalıştığını ancak gücünün de, boyunun da yetmeyeceğini söyledi.

'Macron'un gücü de boyu da yetmez' 

Macron'un, Doğu Akdeniz'deki problemlerin üzerine benzin döktüğünü belirten Bakan Akar, "Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi. İki yüzyıl önce ölen Napolyon'un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini de hep beraber görüyoruz." ifadelerini kullandı.

'AB'nin yetkisi yok'

Bakan Akar, Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Akdeniz'deki kritik durumu değerlendirmesine ilişkin "AB'nin burada kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi yetkisi söz konusu değil." açıklamalarında bulundu.

Yunanistan ile toplantıları da desteklediğini dile getiren Akar, "Yunan komşularımız isteksiz ve birtakım ön koşullarla bu konuları yavaşlatıyor. Toplantıları sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

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