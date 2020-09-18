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Mersin'de evine aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'de iki arkadaş arasında 'para' meselesinden tartışma yaşandığı belirtildi. 27 yaşındaki genç, kendi evinde arkadaşı tarafından bacağından bıçaklandı. Atardamara gelen kesici darbe, gencin kan kaybından ölümüne neden oldu.

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Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Palmiye Mahallesi'nde birlikte alkol alan Buğra Uraz ile Oğuz Ç. arasında, 'para' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Uraz'ın evinde yaşanan kavga sırasında Oğuz Ç., yanında taşıdığı bıçakla arkadaşını bacağından bıçakladı.

Yaralanan Buğra Uraz, bıçağın atardamara denk gelmesi üzerine kısa sürede kendinden geçti. Paniğe kapılarak kanı durdurmak için çabalayan Oğuz Ç., olay yerine giden polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Kan kaybından öldü

Aşırı kan kaybeden Buğra Uraz'ın ise sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Oğuz Ç.'nin emniyet müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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